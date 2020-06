Voluntário recebe 1ª dose de candidata à vacina desenvolvida na Inglaterra

23/06/2020 | 16:45



A equipe do Imperial College of London aplicou nesta terça-feira, 23, uma dose da candidata à vacina contra a covid-19 no primeiro voluntário da pesquisa, cujo nome não foi divulgado. Uma segunda dose deve ser aplicada no mesmo paciente dentro de quatro semanas no mesmo paciente, e outras 300 pessoas devem receber a primeira dose nos próximos dias.

A substância em teste já passou pelas etapas pré-clínicas, consideradas como protocolos de segurança, e pelos estudos com animais.

Nos dois casos, houve produção de resposta imune - ou seja, a criação de anticorpos - considerada segura pelos cientistas. "Atingimos um marco significativo neste estudo inovador, ao aplicarmos a primeira dose de uma vacina de RNA para covid-19, diz Katrina Pollock, cientista-chefe da pesquisa.

O governo do Reino Unido já investiu 41 milhões de libras esterlinas na pesquisa do Imperial College of London em parceria com a VacEquity Global Health. Outras 5 milhões de libras foram doadas pela população e por instituições.