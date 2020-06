Ford lança “Serviço Sem Sair de Casa” com retirada e entrega do veículo

Da Redação

Do Garagem360



23/06/2020 | 16:48



A Ford acaba de lançar o “Serviço Sem Sair de Casa”, que oferece comodidade e segurança aos clientes nesse período de distanciamento social. Com ele, não é mais preciso ir até uma concessionária para fazer a revisão ou a manutenção do veículo, basta preencher uma solicitação no site da montadora para agendar a sua retirada e entrega em domicílio.

“Serviço Sem Sair de Casa”

A Ford adotou protocolos de higiene e atendimento seguro na sua rede de concessionárias, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa, e os cuidados são observados no “Serviço Sem Sair de Casa”. Na hora combinada, um motorista devidamente equipado com itens de proteção, como máscaras e luvas, vai até a casa do cliente e faz junto com ele uma inspeção do veículo antes de levá-lo para a concessionária.

“Nesse momento em que as pessoas ainda enfrentam várias limitações à circulação, criamos o Serviço Sem Sair de Casa para que os clientes possam fazer a manutenção do seu carro com praticidade, conforto e tranquilidade, sem precisar se deslocar”, diz Joaquim Pereira, diretor de Serviço ao Cliente da Ford América do Sul.

Ao utilizar o novo programa, o cliente passa a ter um consultor à disposição durante todo o período em que o veículo estiver na concessionária. Ele pode acompanhar o andamento do serviço por meio da troca de mensagens com fotos e vídeos e, caso haja a necessidade de reparos não previstos, estes só são realizados após a comunicação e aprovação prévia do cliente.

Cômodo e rápido

Para utilizar o “Serviço Sem Sair de Casa”, basta entrar na área de “Serviços Ford” do site. O cliente preenche um formulário informando seus dados, modelo do veículo, serviço desejado, endereço e forma pela qual deseja ser contatado, por telefone, e-mail ou mensagem.

É possível também ver as concessionárias Ford participantes do programa e escolher a de sua preferência. Após o envio do cadastro, a concessionária tem um prazo de até duas horas para responder ao cliente e dar sequência ao agendamento. O preço cobrado pela retirada e entrega do veículo é calculado com base na distância até a concessionária e compatível com o de outros serviços do gênero.

Além do procedimento completo de higienização feito por padrão em todos os veículos atendidos nas concessionárias da Ford, o cliente que desejar ter uma proteção adicional também pode solicitar o serviço de desinfeção Ford Clean, feito com a aplicação de um produto de uso hospitalar.

