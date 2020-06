Câmara de Mauá rejeita pedidos de impeachment de Atila

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



23/06/2020 | 16:29



A Câmara de Mauá rejeitou na tarde desta terça-feira (23) os dois pedidos de impeachment contra o prefeito Atila Jacomussi (PSB) por suposto superfaturamento em contratos de construção e de gestão do hospital de campanha contra a Covid-19. Foram 14 votos pelo arquivamento dos processos e sete para a abertura.

Uma solicitação foi feita pelo pré-candidato do PRTB à Prefeitura de Mauá, Mauro Roman, e outra pelo pré-prefeiturável do PT ao Paço, vereador Marcelo Oliveira. Marcelo votou a favor do impeachment de Roman, mas não pôde votar em seu próprio pedido por impedimento do regimento interno e da LOM (Lei Orgânica do Município) – primeiro suplente do PT, o ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior foi favorável à cassação de Atila.

Foram a favor do impeachment de Atila os vereadores Tchacabum (PDT), Professor Betinho (PSL), Silvaldo Carteiro (PSL), Adelto Cachorrão (Republicanos), Fernando Rubinelli (PDT), Melão (Cidadania) e Marcelo/Paulo Eugenio.

Os contrários à cassação foram Admir Jacomussi (Patriota), Chico do Judô (PSD), Chiquinho do Zaíra (Avante), Cincinato Freire (PSB), Gil Miranda (Republicanos), Jotão (SD), Pastor José (Avante), Ivan Stella (PSB), Irmão Ozelito (PSC), Ricardinho da Enfermagem (PSB), Betinho Dragões (PL), Samuel Enfermeiro (PSB), Severino do MSTU (PL) e Bodinho (Patriota). Presidente da casa, Vanderlei Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), não vota e Manoel Lopes (DEM) não compareceu à sessão alegando ser grupo de risco.

Atila foi alvo de operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, na semana passada, acusado de superfaturar em 700% na comparação com os valores praticados com Santo André. A Prefeitura nega o sobrepreço e diz que a base de avaliação do MP não envolveu outros acordos firmados pela cidade vizinha para montagem dos hospitais de campanha andreenses.