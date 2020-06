23/06/2020 | 16:10



Nego do Borel teve um sonho curioso na noite da última segunda-feira, dia 22. No Instagram, o cantor apareceu de terno e gravata e explicou que havia sonhado com o dia de seu casamento.

Bom dia, gente. Sonhei que tinha chegado o dia do meu casamento, resolvi postar essa foto, escreveu o artista.

Duda Reis, que não é boba nem nada, aproveitou para fazer uma proposta ao amado:

Bora logo, disparou a atriz.

E aí, será que esse casamento sai ou não sai?