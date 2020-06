Elza Soares comemora aniversário de 90 anos de idade

23/06/2020 | 16:10



Elza Soares está completando mais uma década nessa terça-feira, dia 23. Aos 90 anos de idade, a cantora se mantém ativa nas redes sociais e vive compartilhando momentos da sua vida com os seguidores - em seu aniversário não seria diferente.

Elza publicou um texto em seu Instagram para agradecer a todos pelo carinho recebido, além de fazer uma reflexão sobre a data:

Todos os dias, me levanto, olho no espelho, sempre me encanto, com meu cabelo e a cor da pele dos meus ancestrais. Reza a lenda que eu faço aniversário duas vezes no ano. Reza a lenda e rezo eu pra agradecer por tanta vida. Pra quem passou pelo que eu passei, celebrar durante um mês inteiro é pouco. É em 23 de junho ou 22 de julho? Não importa. Eu comemoro as duas datas e nesse ano será o mês todo. É cara, mais uma primavera, mais um passaporte carimbado rumo a próxima década, mas não conto quantos anos tenho. Nunca parei pra contar. Ia dar uma trabalheira danada. Há dias em que nem nasci ainda, estou no ventre, em outros acabei de nascer, sei lá. Sou menina, filha do século 21 e mulher feita, tenho a idade de Nefertiti [referindo-se à rainha do Antigo Egito]. Vou vivendo, me reinventando e vivendo nos últimos anos, os melhores dias da minha vida. O meu muito obrigada por tudo e por tanto, obrigada ao meu São Jorge, a minha mãe Dona Rosália, meu pai, Seu Avelino, a minha família, meus filhos, minhas netas e netos, meus bisnetos, meus irmãos, aos meus empresário, minha equipe, meus músicos, meus compositores, meus amigos, meus fãs, toda imprensa, minha gravadora e cada um de vocês que em algum momento da vida dedicaram um minuto seu para curtir minha arte, minha vida, minha história. Vai começar mais uma primavera! Que venha. Estou pronta!

Regina Casé também resolveu comemorar a data e prestigiar Elza Soares. Em seu Instagram, Casé escreveu:

Desde menina sempre vi nela tudo isso que ela é! Percebi ainda criança toda essa grandeza! Nem podia imaginar que ia ter a sorte de poder estar tão perto dela! Ela pra mim é a imagem mais forte e linda de todas essas mulheres brasileiras que busco honrar e homenagear permanentemente no meu trabalho, na minha vida... Feliz aniversário Elza! Muita saúde e muito amor pra você!