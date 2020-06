Santo André vai fazer testes de Covid-19 em idosos com diabetes

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



23/06/2020 | 16:05



Assim como São Caetano e São Bernardo, Santo André também ampliou os testes de Covid-19 para idosos. A Prefeitura da cidade calcula que serão testados cerca de 5.000 moradores com acima de 60 anos. Neste momento, segundo o Paço, estão inclusos apenas os idosos que apresentam comorbidades.

"Começaremos pelos que estão em tratamento regular nas Unidades de Saúde, com diabetes. Outras comorbidades, bem como outros públicos, serão ainda anunciados à medida que formos ampliando a testagem no município", postou o prefeito Paulo Serra (PSDB) em suas redes sociais. A recomendação para quem faz parte do grupo é aguardar a ligação das equipes de Saúde do município para agendar os testes.

Em São Bernardo, o público idoso - também acima de 60 anos e com comorbidades - pode realizar a testagem em uma das 34 UBS (Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, entre 8h e 17h. As pessoas estão sendo contatadas por agentes de saúde da UBS de referência.

Em São Caetano, quem tem 60 a 65 anos pode se dirigir ao drive-thru na Garagem Municipal (Avenida Presidente Kennedy, 2.100, Bairro Olímpico), após agendamento no site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. Das 422 pessoas testadas nesta segunda-feira (22), 23 positivaram para o coronavírus e foram orientadas a cumprir o isolamento domiciliar.