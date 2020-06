Sony lança nova linha de fones de ouvido; preços começam em R$ 500

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/06/2020 | 15:48



A Sony anunciou nesta segunda-feira (22) a chegada da sua nova linha de fones de ouvido. São três modelos disponíveis: WF-XB700, WH-CH710N e WI-SP510. Todos estão em pré-venda e podem ser adquiridos pela loja virtual da marca japonesa.

WF-XB700

Com design compacto e estrutura ergonômica, este fone promete conforto para longas jornadas. Seus botões são fáceis de utilizar e permitem reproduzir, pausar ou pular faixas, e ajustar o volume, além de fazer chamadas no modo mãos-livres e acessar o assistente de voz do seu smartphone.

O WF-XB700 ainda conta com tecnologia EXTRA BASS para realçar graves, tem autonomia de 9 horas e carregamento rápido, que entrega 60 minutos de reprodução em apenas 10 minutos de tomada, e proteção contra suor e respingos de água. Está disponível nas cores preto e azul. O preço sugerido é R$ 1 mil.

WH-CH710N

Este headphone da Sony vem com duas tecnologias interessantes. O Noise Cancelling com inteligência artificial analisa constantemente os barulhos ao redor e seleciona o melhor filtro para cancelá-los. Já o Modo de Som Ambiente permite que o usuário ouça música e continue a captar os sons do entorno, para dar mais segurança, como barulho do trânsito e comunicados de transporte.

O WH-CH710N tem graves reforçados, até 35 horas de autonomia – sendo possível ter 60 minutos de reprodução em apenas 10 minutos de carregamento –, conexão via Bluetooth ou NFC, e acesso a assistentes virtuais. Disponível nas cores preto, azul e branco, tem preço sugerido de R$ 800.

WI-SP510

O WI-SP510 completa os lançamentos de fones de ouvido da Sony. O modelo intra-auricular é ideal para quem pratica esportes ou atividades físicas, pois a classificação de resistência à água IPX51 permite que sejam usados sob chuva forte ou até mesmo lavados após um treino intenso.

Outro destaque é a presença da tecnologia EXTRA BASS, que realça os graves. Vem com faixa de pescoço que promete mais conforto durante os exercícios, conexão Bluetooth, autonomia de 15 horas e botões fáceis de utilizar – tanto para controle e reprodução musical como para fazer ligações no modo mãos-livres e dar fácil acesso ao assistente de voz do seu smartphone.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você confere os detalhes de cada lançamento da Sony: