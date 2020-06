Casal é preso com drogas em São Bernardo

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



23/06/2020 | 15:24



Um homem e uma mulher - que não tiveram as identidades divulgadas - foram presos nesta terça-feira (23), por policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) quando passavam de carro pela Rua Tiradentes, Jardim Regina, em São Bernardo.

Segundo o que foi registrado na ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, quando resolveram abordar o casal. Na revista foram encontrados no porta-malas do carro, uma bolsa com cinco tijolos, 120 porções, além de porção a granel de maconha, 50 papelotes de cocaína, 100 pedras de crack e 63 eppendorfs (tubo de plástico usado para armazenar drogas).

Os dois foram encaminhados para o 6º DP (Baeta Neves).