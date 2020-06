Megan Fox fala após ressurgimento de vídeo em que afirma ter sido sexualizada aos 15 anos

23/06/2020 | 15:10



No último fim de semana, viralizou na web uma entrevista que Megan Fox deu para Jimmy Kimmel em 2009, em que fala sobre os bastidores de sua participação no filme Bad Boys II. A atriz revelou que Michael Bay, diretor do longa - e que mais tarde trabalhou com Megan em Transformers - a fez gravar uma cena de biquíni, mesmo na época ela tendo 15 anos de idade. Megan disse, na entrevista:

- Eu estava usando um biquíni com estrelas e listras, um chapéu vermelho de cowboy e um sapato com 15 centímetros de salto. Ele [Michael Bay] aprovou. Os outros disseram: Michael, ela tem 15 anos, então você não pode colocá-la no bar com uma bebida nas mãos. A solução dele foi me fazer dançar debaixo de uma cascata d''''''''''''''''água para ficar encharcada.

O que chocou os internautas hoje em dia, 11 anos depois da entrevista, é que após a revelação de Megan o público e o próprio Jimmy Kimmel riram. Megan ainda completou dizendo:

- Eu tinha 15 [anos de idade] e estava na décima série. Esse é o microcosmo de como a mente do Bay funciona.

Muitos internautas passaram a relembrar a notícia e também citar um antigo rumor do bastidores de Transformers, de que o teste de Megan para participar do longa teria consistido em lavar a Ferrari de Michael Bay. Após a repercussão, a atriz publicou um pronunciamento em seu Instagram explicando melhor a situação:

Eu sei que uma discussão surgiu online a respeito de algumas das minhas experiências em Hollywood e a subsequente manipulação indevida desta informação pela mídia e pela sociedade em geral. Apesar de eu apreciar profundamente o apoio, eu sinto que preciso esclarecer alguns detalhes, já que eles foram perdidos na repetição do eventos e lançam uma sombra sinistra que, na minha opinião, não pertence a eles. Pelo menos não onde está projetada atualmente. Eu tinha em torno de 15 ou 16 anos de idade quando participei de Bad Boys II. Há várias entrevistas em que compartilhei a história sobre ter sido escolhida para a cena e as conversas ao redor disso. É importante notar, no entanto, que quando fiz o teste para Transformers eu tinha 19 ou 20 anos de idade. Eu realmente trabalhei (fingindo que sabia segurar uma chave inglesa) uma Ferrari de Michael durante uma das audições. Eu estava no estacionamento do estúdio Platinum Dunes, havia vários membros da equipe e funcionários presentes e eu não estava sem roupa ou nada do tipo. Então, em relação a essa história particular do teste, eu não era menor de idade na época e não precisei lavar ou trabalhar no carro de alguém de uma forma alheia ao material do roteiro. Eu espero que qualquer opinião formada em relação a esses três episódios sejam, pelo menos, semeadas nos fatos dos eventos.

Ela continuou, agradecendo o apoio, mas dizendo que nunca foi assediada de nenhuma forma por Bay ou Steven Spielberg, que era o produtor executivo de Transformers.

Por favor, me escutem quando eu agradeço seu apoio. Mas essas instâncias específicas foram sem importância na longa e árdua jornada em que eu tive que aguentar experiências genuinamente angustiantes em uma indústria impiedosamente misógina. Há muitos nomes que merecem se tornar virais na cultura de cancelamento desde momento, mas eles estão seguramente guardados nos recessos de fragmentos do meu coração. Mas quando se trata das minhas experiências diretas com o Michael, e o Steven [Spielberg] também, eu nunca fui assediada ou abordada de um modo que pareceu sexual.