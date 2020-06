Pai de Maiara e Maraisa se emociona ao ganhar relógio de quase 35 mil reais do Fernando

23/06/2020 | 15:10



Marco Cesar, pai das cantoras Maiara e Maraisa, ganhou um presente e tanto de um dos genros, Fernando Zor! Na tarde desta terça-feira, dia 23, Fernando compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram mostrando o momento em que o sogro abre uma caixinha com um mimo bastante especial: um relógio da marca Rolex, modelo Oyster Perpetual 39, que custa 34 mil e 500 reais aqui no Brasil! Poucos segundos depois, Marco Cesar já cai no choro, emocionado com o gesto de Fernando. É então que Maiara, também um pouco emocionada, aparece para enaltecer o namorado.

- Eu quero dizer que não foi ideia minha, eu não fiz nada. Foi ele que pensou em tudo. Eu só fiquei do lado dele falando Você vai matar meu pai, vai infartar meu pai! Isso foi ele, eu não tenho nada a ver com isso.

Depois, o pai das gêmeas fez um discurso importante sobre o presente.

- Não é o relógio, né. É o significado. Não é o valor, é o significado da pessoa que trabalha e chega lá.