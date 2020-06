Victor Chaves, após três anos de acusação de agressão contra à mulher grávida, declara: Quase tirei minha vida

23/06/2020 | 14:10



Victor Chaves decidiu falar sobre sua vida três anos após ser acusado de agredir a atual ex-mulher, Poliana Bagatini, quando ela estava grávida. Na época, vídeos da câmera de segurança mostravam Poliana no chão durante uma discussão envolvendo a irmã do cantor e em entrevista à Folha de S.Paulo, ele reafirmou sua inocência, declarando que quase tirou a própria vida devido à acusação.

- Me deparei com um caos psicológico e emocional. Tombei. Seis dias depois do episódio, quase tirei minha própria vida. Prefiro não entrar em detalhes.

O músico, que foi condenado a 18 dias de prisão, alega que é inocente e que hoje mantém uma relação amigável com Poliana, pelo bem dos filhos, Maria Vitória e João Luiz, o segundo, o bebê que ela estava esperando na época da acusação. Na entrevista, ele relembrou a acusação, citando as inúmeras consequências que a polêmica lhe causou, como o fim de sua participação no The Voice Kids, da Rede Globo.

- Fui acusado de 15 chutes que não dei. Foi notícia duas noites seguidas no Jornal Nacional. Eles colocaram que eu pedi para sair do programa. Isso nunca aconteceu. Eu tinha problemas com a direção, por questões ideológicas.

Hoje artista solo, Victor teve sua parceria com o irmão Léo Chaves terminada em 2018. Mas, segundo ele, foi o foco na música que o ajudou a seguir em frente.

- Fiquei sem chão. Vivi uma dor tão grande que só dormia e tocava. O que me salvou foi a arte. Durante uns sete meses, tomava banho de três em três dias. Eu me enfiei nos shows, mesmo envergonhado. Era música atrás de música para eu não pensar. Meus músicos me viam acabado, chorando. Disseram que houve vários shows cancelados. Não houve nenhum cancelamento.

Para ele, se manter em silêncio sobre a polêmica foi muito importante.

- Ficar calado três anos foi duro. Meu ímpeto era de me defender, mas esse silêncio me valeu muito. Comecei a me livrar do ego, a ir ao dentista no horário comercial, pegar fila em aeroporto. Uma sensação de estar vivo.

Já sobre as lições que aprendeu após a acusação, Victor destacou que ser condenado era apenas um detalhe.

- Para mim, a condenação era detalhe. Eu já tinha sido julgado e crucificado. Eu tive que dizer para mim mesmo que não sou isso [agressor de mulher]. Jamais fiz mal a quem quer que seja. Tive que me abster da internet, dos tabloides. Era tóxico. Está lá: Victor Chaves agressor, criminoso, bandido, espancador de grávida. Antes era: Victor Chaves cantor, produtor musical, ganhador de Grammys.

A falta de apoio da classe artística foi uma das questões que mais o impactaram.

- Teve gente que comentou atrocidades nas redes sociais e veio me dar apoio pessoal. A classe artística sumiu. Tinha contato com todo mundo, mas não me vitimizo. Houve gente, como Zélia Duncan, para quem escrevi mensagem. Era uma oportunidade de diálogo, de mostrar como se toma partido sem conhecer os fatos, mas ela não respondeu.

Além disso, Victor também relembrou a situação em que ironizou a acusação em um vídeo nas redes sociais e revelou que ficou 45 dias sem ver a filha e que depois de ver o filho recém-nascido no hospital, passou quatro meses sem vê-lo novamente. Atualmente morando em Campinas, o cantor encontra com as crianças a cada 15 dias, como foi decidido na ação de guarda.