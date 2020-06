Rafa Kalimann cita comparações com Grazi Massafera: - Me preocupo com a expectativa

23/06/2020 | 14:10



Rafa Kalimann participou de uma live com a revista Marie Claire e falou sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus. A influenciadora digital está em isolamento com a família em Goiânia, e apesar de saber o quão difícil é este momento, felizmente conseguiu tirar algum proveito neste período de quarentena.

- Tive que me organizar, foi muito diferente. Mas estou com a minha família. Deu para colocar o pé no chão, conseguir ver minha carreira, ter um feedback da minha participação...

Rafa também falou sobre as mais variadas críticas que recebeu pelo trabalho voluntário que faz em Moçambique.

- Tento não absorver, mas é difícil porque sempre olhamos mais o lado negativo. Sempre tive coragem de encarar as críticas em relação aos trabalhos voluntários que faço em Moçambique. É uma verdade para mim, levo a sério e tem muito amor envolvido.

A ex-BBB ainda contou que não sabe qual será o trabalho que fará na Globo.

- Só sei que será na Globosat. Foi uma emoção quando me ligaram para me convidar, óbvio que aceitei.

E citou as comparações que andam surgindo entre ela e Grazi Massafera.

- Eu entendo, mas ao mesmo tempo, quero que as pessoas entendam que Grazi e eu temos trajetórias de vida diferentes. Ela me inspira, mas estou começando agora a escrever minha história. Me preocupo com a expectativa, espero colher alguns frutos daqui a alguns anos.