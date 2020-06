Bruna Marquezine ameaça deletar Twitter após ver seus fãs brigando: Cada dia que passa eu tenho menos paciência

23/06/2020 | 13:10



Eita! Bruna Marquezine discutiu com alguns de seus fãs que estavam brigando entre si no Twitter após, aparentemente, uma pessoa criticar a aparência da outra. Ao se deparar com duas contas de fãs que estavam se desentendendo por meio da rede social, a atriz entrou no meio e começou dizendo o seguinte:

Olha, meu anjo, nunca te vi por aqui, então deduzo que acabou de entrar no fandom [grupo de fãs] e eu já vou te dizendo que se for pra entrar com essa atitude, essa mentalidade e essa energia, já pode sair.

Uma dessas fãs, então, disse:

Então, Bruna, o fandom que você diz ser o meu, jamais entraria nesse grupo. Segundo, mentalidade é uma coisa que eu mais tenho só que [essa] coisa que está acontecendo parece que você concorda com tudo.

E ela, que pode estar namorando Enzo Celulari, rebateu:

Eu não consegui entender o que você quis dizer. Mas já respondi algumas pessoas sobre isso hoje e acho que já falei tudo que tinha pra falar sobre esse assunto. Não vou me envolver em desentendimentos de vocês e não separo vocês em grupos. Sigo as páginas que mais me identifico por conta da interação leve, bem humorada e sem idolatria, sigo as páginas que postam conteúdos que tenho mais interesse em ver, as que sabem acompanhar e dar apoio sem cruzar limites, sem exigências e sem projetar suas vontades próprias. O que não quer dizer que não gosto das páginas e/ou pessoas que não sigo. Muito pelo contrário. Tento retribuir todo o carinho e apoio que recebo de todos e estar aberta a trocas mais reais com todos. E adoraria que parassem de vez com brigas desnecessárias e ofensas cruéis entre vocês. Isso só me afasta daqui.

Uma outra fã ainda suplicou:

Bruna por favor não se afaste daqui, eu gosto muito de acompanhar você e ler tuas opiniões ou de rir dos memes que você curte por aqui, só silencia essas coisas que estão sendo ditas, se as pessoas não são capaz das entender o mínimo não vale teu tempo.

E Bruna, que revelou ter tido um crush em Junior Lima, respondeu:

Claro, Bárbara, mas por favor, NUNCA MAIS, pense em atacar uma pessoa de dentro do fandom pela sua aparência. Como minha fã, você deveria saber o quanto eu abomino isso. E principalmente, trazendo os familiares e a vida pessoal dessas pessoas pra dentro de picuinhas frívolas. E pra que fique claro que NINGUÉM veio me contar nada em dm [direct message], ou me envolveu nessa situação, ou pediu apoio e ajuda. EU vi hoje aqui e fiquei muito triste e decepcionada com certas atitudes e falas e que essa besteira todo tenha chegado tão longe.

Outra conta ainda apontou:

Bru, acho que então que você deveria ver direitinho quem você segue e o que postam. Porque MUITAS não condizem com isso que você falou. Inclusive, até te desrespeitam.

Bruna novamente respondeu:

Eu vou parar de seguir e de responder todo mundo e aproveito e apago Twitter já que a cada dia que passa eu tenho menos paciência pra rede social. É melhor? Aí ninguém se sente injustiçado. Eu nunca entrei na página de um único fã-clube meu que não tinha pelo menos uma coisa, um comentário, um post, que eu discordasse, que eu achasse ofensivo comigo ou com outra pessoa, que eu achasse invasivo, nem por isso resolvi não seguir ninguém e não falar com ninguém. Chega, gente. Por favor. Querem brigar? Briguem. Mas eu ESTOU FORA.

Eita!

Será que ela vai mesmo deletar a rede social?