Como recarregar seu celular com o app do Nubank

Marcella Blass

Do 33Giga



23/06/2020 | 12:18



No primeiro semestre de 2020, o Nubank liberou para seus usuários a função de recarga de celular diretamente do aplicativo. Para usar a funcionalidade, o usuário precisa ter saldo em conta ou limite suficiente no cartão de crédito. Depois, é só seguir o tutorial abaixo:

1 – Na página inicial do app, entre em Recarga de celular.

2 – Digite o número de telefone do celular que deseja carregar.

3 – Escolha se a cobrança será feita no seu cartão ou na sua conta do Nubank.

4 – Selecione o valor da recarga.

5 – Em seguida, marque a sua operadora de telefonia móvel.

6 – Confira seus dados e toque em confirmar pagamento. Pronto!