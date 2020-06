Mayra Cardi diz que Arthur Aguiar não queria a separação e dá detalhes sobre ele ter saído de casa

23/06/2020 | 12:11



Mayra Cardi, mais uma vez, desabafou sobre o término de seu casamento com Arthur Aguiar. Dessa vez, em entrevista a coluna de Leo Dias, a coach e influenciadora digital explicou que a decisão de terminar a relação partiu dela, já que o ator não queria a separação.

- Separar quando existe amor entre ambas as partes é muito difícil. Arthur não queria a separação. E eu me separei dele o amando. Mas, os motivos que pude eu expus, os que eu não pude não vou expor nunca. A verdade é que para um relacionamento dar certo, só o amor não basta. E eu redescobri meu amor próprio e foi isso que me fez tomar esta decisão, contou.

Arthur deixou a casa onde os dois moravam, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e agora está em São Paulo. Mayra explicou que a decisão do ator ficar mais algum tempo em casa aconteceu por conta de uma cirurgia que ela teve que realizar. Após se sentir incomodada pelo ex-marido ver sua aparência após os procedimentos, a coach pediu que ele dormisse em outro quarto.

- Já tinha me separado há algumas semanas, mas como eu tinha que fazer uma cirurgia séria de troca de prótese de silicone e reconstrução da cesárea, decidimos que Arthur continuaria em casa para ajudar no meu pós-operatório. Mas nos primeiros dias após a cirurgia estava muito debilitada e não me senti mais confortável de dormir com ele. Convidei Artur para ir para o quarto de hóspede, mas jamais o expulsaria da minha casa. Estava inchada, cheia de dor, precisava de ajuda para fazer xixi, tomar banho e etc. Não queria que ele me visse desta forma. Me sentia uma inválida. Era constrangedor ser cuidada pelo ex assim.

Ela, no entanto, não vê de forma negativa a saída de Arthur de casa. Para Mayra, o afastamente dos dois pode ser benéfico para o amadurecimento do ator:

- Amar também é saber a hora de sair e acabei com tudo no momento certo. Talvez se tivesse esperado mais uns dias iria acabar o respeito e o carinho. Ele ter saído de casa definitivamente semana passada foi um passo importante, pois é muito difícil morar com quem amamos e resistir a tudo. Preciso deste afastamento para o tirar de vez do meu coração. Por agora, não vou voltar de jeito algum. Arthur precisa muito amadurecer. Quem sabe daqui a muitos anos, se ele provar isso, alguma coisa mude. Mas por enquanto não quero mesmo, disse.

Apesar de ter descartado a reconciliação, Mayra diz que está disposta a manter um bom relacionamento com o ex e até entregou que Arthur voltará a frequentar o local onde ela mora com a filha deles, Sophia:

Hoje de manhã ele me mandou uma mensagem dizendo que queria ver Sophia e voltar a noite para dar banho nela. Eu deixei claro que a filha para sempre será dele e qualquer casa que eu estiver morando com ela também. A casa sempre vai ser dele. Quero que ele se sinta à vontade. Ele pode ir e vir a hora que quiser.

Sobre o futuro, Mayra afirmou que já está dando os primeiros passos para se mudar. Ao deixar o Rio de Janeiro, a coach agora irá morar em uma casa mais espaçosa:

Já consegui alugar esse meu apartamento e comprei uma casa de 10 mil metros quadrados com lago, patinho, porquinho, horta, e muito espaço para minha filha brincar. Quero paz e segurança. Morava no Rio por causa do Arthur, mas nunca gostei daqui. Gosto de natureza, gosto de água, gosto de terra. Estou muito feliz com todas essas mudanças na minha vida