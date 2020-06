Lucas Viana, vencedor de 'A Fazenda', desabafa após ter 150 mil reais levados de sua conta bancária

23/06/2020 | 09:10



Lucas Viana, campeão de A Fazenda 11, teve um baita prejuízo na sexta-feira, dia 19, quando teve seu celular roubado por assaltantes em São Paulo. O modelo, de 29 anos de idade, contou em entrevista ao Cidade Alerta, da Record TV, que seu prejuízo foi muito maior do que o aparelho.

Ele contou que os assaltantes conseguiram acessar sua conta bancária através do celular e levaram 150 mil reais da conta.

- Acho que foi tudo arquitetado, porque não foi um assalto que perdi meu telefone. Em questão de minutos conseguiram hackear todas as minhas contas, começaram a fazer saques e isso me assustou muito. E está me assustando até hoje. Eu recebo e-mails até hoje de tentativas de mudanças de senha, disse o rapaz.

Após a entrevista, Lucas, que levou 1,5 milhão de reais para casa ao vencer a 11ª edição do reality show, falou sobre os assuntos nas redes sociais:

Confesso que repensei muito em dar o meu depoimento sobre o ocorrido, pois é uma situação constrangedora e ainda estou com meu psicológico um pouco abalado. O que me motivou foi pensar que isso poderia servir de alerta para outras pessoas e evitar que crimes como este continuem acontecendo . Estou recebendo diversas mensagens de vítimas que também passaram por isso, inclusive na mesma região. Infelizmente, se trata de uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo. Estou à disposição da polícia para contribuir e fazer com que esses criminosos sejam parados e paguem pelos seus atos. Obrigado por todas as mensagens de apoio. Confio demais que Aquele que me protege não dorme e está cuidando de tudo, escreveu.