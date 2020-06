Ticiane Pinheiro fica surpresa com carta da filha Rafaella Justus

23/06/2020 | 09:10



Ticiane Pinheiro resolveu compartilhar com os seguidores uma grata surpresa que teve no dia de seu aniversário, o último dia 16 de junho, quando completou 44 anos de idade. A apresentadora foi surpreendida por uma carta para lá de especial da filha mais velha, Rafaella, fruto da relação com Roberto Justus.

Minha primogênita que eu amo demais! Olha o que a Rainha me escreveu no dia do meu aniversário! Isso porque ela só tem dez anos!, disse ela, já adiantando que a menina havia surpreendido.

Em seguida, publicou a mensagem carinhosa deixada pela garota:

Parabéns para a melhor mamãe deste planeta. Obrigada por tudo o que você já fez e faz por mim. Tenha muitos anos de vida, muita saúde, paz, amor e alegria na sua vida. Aproveite seu dia tão especial. Eu sei que não vai ser como os outros, pois é na quarentena, mas isso é para deixar bem claro que você é única, não precisa de ninguém para depender do seu brilho. Olha para trás, olha a família que você construiu, essa família maravilhosa. Você é uma mulher muito sortuda. Com sua família que te ama muito, seus amigos e até mesmo seus fãs. Todo mundo te ama demais. Você é guerreira, batalhadora, trabalhadora, honesta e é muito mais. Eu te amo muito e você é a melhor mãe desse planeta. Feliz aniversário, tudo de bom. Te amo!

Marido de Ticiane, Cesar Tralli comentou a postagem e se declarou para a enteada:

Eu amo demais essa biscoita. Ela é uma benção!, disse.

Os fãs de Tici também elogiaram a maturidade da menina ao escrever a carta, com elogios à apresentadora.