5 influenciadoras virtuais que são ícones da moda

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/06/2020 | 08:48



O impacto de influenciadoras digitais da moda, como Kim Kardashian e Chiara Ferragni, está sendo ameaçado aos poucos por modelos que não existem. As chamadas influenciadoras virtuais são criadas por computação gráfica e, cada vez mais, estão ganhando seguidores e fechando parcerias com grandes marcas, como Prada e Puma. Aqui, o 33Giga reuniu cinco destas mulheres que estão fazendo sucesso na rede. Conheça!

Lil Miquela (@lilmiquela)

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Lil Miquela é a maior influenciadora virtual do planeta. Costuma publicar fotos de sua vida e se manifestar sobre diversos temas, como os direitos LGBTQ+ e o movimento Black Lives Matter, além de promover marcas de roupas e perfumes, como Prada, Supreme e Vans. Também é a voz por trás do single “Not Mine”, que se tornou viral no Spotify. É fruto da startup norte-americana Brud.

É a única influenciadora virtual da lista que não se parece com uma pessoa real, tendo traços mais animados, com um toque de boneca. Noonoouri se descreve como uma garota mignon de 1,50m de altura, que vive em Paris, na França, e é fã de alta costura. Já colaborou com marcas como Versace, Dior e Nike, além de ser queridinha de Carine Roitfeld, ex-diretora da Vogue Paris. Foi criada pelo alemão Joerg Zuber, da agência de branding e design Opium.

Imma se define como uma garota virtual, interessada na cultura japonesa, filmes e arte. É caracterizada pelo cabelo rosa e já protagonizou campanhas de empresas da moda como Puma e UNIQLO, além de trabalhar com outros setores, como a marca de sorvetes Magnum. Tem um irmão que também é influenciador virtual: Plusticboy. Foi criada pela empresa japonesa CG ModelingCafe.

Criada pelo fotógrafo britânico Cameron-James Wilson, é uma modelo negra, mas que compartilha poucas informações sobre a sua personalidade. Conseguiu contratos com marcas como a Tiffany e a Ellesse e costuma publicar fotos de editoriais, campanhas e até looks do dia. Também já apareceu em diferentes pontos turísticos de cidades como Dubai, nos Emirados Árabes, e Sydney, na Austrália.

Vic Kalli (@vic.kalli)

Representante brasileira da lista. É paulista, tem 21 anos, sagitariana e da geração millennial. Marcou sua estreia no mundo da moda – e da tecnologia – com um ensaio para a revista L’Officiel Brasil. Mas, de lá para cá, não teve tanta representatividade no universo fashion. Seu Instagram, por exemplo, não é atualizado desde agosto de 2019. Não há informações de quem está por trás da iniciativa.

