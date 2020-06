Reflexos da pandemia

Lucas Nogueira, diretor de recrutamento da Robert Half



23/06/2020 | 00:05



Recentemente, a Robert Half fez uma pesquisa com mais de 400 profissionais do Brasil para entender como tem sido o dia a dia dessas pessoas no home office e quais são as expectativas delas para o período pós-pandemia. Algumas (46,38%) revelaram certa preocupação com a possibilidade de perder o emprego em virtude do momento atual. Há, ainda, quem esteja reavaliando o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e considerando possíveis novas carreiras (34,62%). Com base em outros dados do estudo, gostaria de compartilhar cinco recomendações que vão contribuir positivamente para o seu dia a dia de trabalho:

1 – Usufrua dos benefícios do home office

Não acredito que, após a pandemia, todas as empresas vão adotar o home office como modelo fixo de trabalho. Acredito que caminhamos para uma flexibilidade maior, principalmente para aqueles que provaram ser capazes de atuar de maneira remota. Mais da metade dos profissionais entrevistados pelo estudo da Robert Half (56,6%) demonstrou estar bastante interessado em trabalhar mais vezes a partir de casa, destacando como benefícios prioritários a economia de tempo e dinheiro (81,36%) e o fato de se sentirem mais produtivos (41,45%). Aos que rejeitam o home office, lembro que o modelo que estamos vivendo, com diversas atividades centralizadas em um único ambiente, não é o ideal. Então, quando tudo se estabilizar, vale a pena testar uma nova adaptação, se a oportunidade lhe for dada.

2 – Mantenha a comunicação com o time

O estudo mostra que, apesar do distanciamento físico, uma parcela dos entrevistados (18,77%) conseguiu se aproximar mais de chefes e colegas. Essa é uma ótima notícia. Dessa forma, se você é líder, mantenha o contato com os integrantes do seu time, de maneira coletiva e individual. Deixe que eles sintam o seu apoio para o desenvolvimento das ações e a sua disponibilidade para esclarecer dúvidas. Aos colaboradores, a orientação é encontrar meios para comunicar o andamento das ações a pares e gestores, e não se omitir diante da oportunidade de auxiliar em algo. Em reuniões, se possível, dê preferência às ferramentas que permitam o uso do vídeo. Com o recurso da imagem, a conexão entre os envolvidos na conversa é sempre maior.

3 – Controle seu expediente

Mais da metade dos entrevistados (52,49%) afirmou que tem trabalhado mais horas que o normal. É difícil saber por qual motivo essa situação se instalou na vida de cada um. Mas, eu sugiro algumas medidas para encontrar o equilíbrio: verifique se há algum ladrão de tempo ou atenção ao seu redor, como rádio, TV, pausas excessivas para conversa, navegação nas redes sociais ou checagem frenética de e-mails e mensagens instantâneas. Se o problema for sobrecarga, tente conversar com seu gestor para verificar a possibilidade de redistribuição das atividades. Também é possível que o profissional precise de orientações para definir, organizar e priorizar as atividades do dia. Há, ainda, casos de pessoas que não conseguem manter o foco por cansaço, estresse ou outra questão pessoal. Se julgar necessário, procure aconselhamento do gestor, de um especialista ou do RH da companhia. Não deixe para abordar a questão apenas na reunião de avaliação de desempenho.

4 – Não resista à transformação digital

Com a pandemia, 100% da força de trabalho elegível ao home office passou a atuar de maneira distribuída. Diante dessa necessidade, a transformação digital invadiu de vez as companhias. A boa notícia é que uma parcela dos entrevistados pela Robert Half (24,66%) afirmou estar mais confortável no contato com as tecnologias. Essa notícia é excelente. Afinal, há tempos os processos vêm sendo modernizados por meio de ferramentas, e esse é um caminho sem volta. Neste cenário, ganhará destaque o profissional que, no lugar de resistir, se empenhar para se adaptar.

5 – Reavalie a necessidade das reuniões

É possível que você já tenha saído de reunião longa e sem foco, cujo assunto principal poderia ter sido resolvido por meio de telefonema e formalizado em e-mail, certo? De acordo com a pesquisa, 76,60% dos entrevistados estão dispostos a repensar reuniões presenciais quando uma videochamada ou e-mail for suficiente. Isso é positivo, tanto para trazer mais fluidez para o dia a dia quanto para preservar a saúde das pessoas, que cada vez estarão menos dispostas a dividir ambientes fechados com grande grupo.

Por isso, aproveite o momento para se tornar um profissional ainda mais completo e preparado para o mercado de trabalho pós-pandemia, com maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.