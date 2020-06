Chancela do MP

Do Diário do Grande ABC



22/06/2020 | 23:59



Compreende-se a atitude da oposição são-bernardense em participar ao Ministério Público as suspeitas apresentadas em reportagem publicada na edição de domingo deste Diário, sobre a devastação de área verde de quase 10 mil metros quadrados para a construção de supermercado na região central da cidade. A população entende que o governo avançou além do que recomenda a moral ao vender para o Grupo Bem Barato o terreno da antiga Fiação e Tecelagem Tognato, que encerrou atividades em 2005. É preciso passar a história a limpo.

O corte das primeiras árvores, semana passada, despertou indignação na vizinhança. A licença da Prefeitura para a construção do empreendimento, argumenta, vai acabar com uma das poucas áreas verdes de zona densamente povoada de São Bernardo. Ambientalista aponta a falta de debate público antes de o governo se decidir pela implantação de supermercado.

As desconfianças dos cidadãos com a chegada do mercado à área central de São Bernardo também envolvem alterações em duas leis municipais, promovidas na época da transação, que parecem, segundo a população, vir ao encontro dos interesses do empreendedor. Uma diz respeito à redução temporária da alíquota de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), de 2,5% a 1,5%. A segunda amplia os limites de construção no terreno.

O fato de o prefeito Orlando Morando (PSDB) ser intimamente ligado ao ramo supermercadista – é empresário do setor e por muito tempo atuou como vice-presidente de associação paulista do segmento – ajuda a aquecer em alguns graus assunto por si só altamente inflamável.

Consultado pela reportagem, o governo de São Bernardo nega ilegalidade tanto na venda do terreno quanto no processo de instalação do supermercado. Dada a repercussão do caso, a população parece entender de modo oposto. Daí a importância de o Ministério Público se manifestar sobre a questão. Alijada até o momento da tramitação do assunto pelo governo, a sociedade ficará mais tranquila se a Promotoria der a sua chancela ao negócio.