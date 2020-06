Água Santa e Santo André programam testagem

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/06/2020 | 00:01



Às vésperas do regresso dos times de futebol aos trabalhos, os dois representantes do Grande ABC na Série A-1 do Campeonato Paulista se programam para realizar a testagem dos jogadores para Covid-19. Água Santa e Santo André irão avaliar se existe caso confirmado do novo coronavírus nos elencos, em testes que serão bancados pelos próprios clubes – a FPF (Federação Paulista de Futebol) arcará apenas com as análises pré-jogo.



O Netuno é quem vai testar primeiro. O departamento médico, inclusive, já está realizando a compra do material para na quinta-feira começar a testagem nos jogadores. Na mesma data, o representante de Diadema vai iniciar os exames cardiológicos – 60% do elenco que vinha disputando o Paulistão voltará. Já o treinador deve ser anunciado no dia do regresso dos atletas, uma vez que Pintado foi demitido no início da quarentena.



O Ramalhão realizará a reapresentação do grupo no dia 30, data na qual está marcada a testagem em todos os jogadores. Sem local para treinar e jogar, sobretudo porque o Bruno Daniel está sendo utilizado como hospital de campanha contra a Covid-19, o clube deverá definir hoje o destino que a delegação seguirá para iniciar os treinamentos, sob comando do técnico Paulo Roberto. Cidades como Sorocaba, Itu, Águas de Lindoia e Atibaia estão no radar andreense.



Ontem, segundo determinação do Estado a partir de protocolo enviado pela FPF, os clubes da elite paulista puderam iniciar exames clínicos e físicos. Já os testes para Covid estavam autorizados. No Corinthians, por exemplo, identificaram 21 jogadores (do total de 27 que integram o elenco) que em algum momento estiveram infectados pelo vírus (13 deles já estão recuperados). A partir de 1º de julho os treinos e atividades em campo estão autorizados e a expectativa é que até o fim do mês a competição seja retomada. O Santo André lidera, com 19 pontos, mesmo número do Palmeiras.



No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, que havia sido retomado e algumas partidas, realizadas com portões fechados, já foi novamente paralisado, seguindo as determinações governamentais.