Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



22/06/2020 | 21:23



Por volta das 14h30 desta segunda-feira (22), um homem – identificado como Ivan de Souza – morreu ao tentar atravessar um braço de represa na altura da Estrada das Correntes, bairro dos Alvarengas, em Riacho Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Souza amarrou uma tarrafa (rede de pesca) ao redor do corpo e começou a nadar. Na metade do caminho, que tinha cerca de 100 metros, afundou e não resistiu.