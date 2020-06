Alça do viaduto Adib Chammas será interditada nesta terça-feira

Do Diário do Grande ABC



22/06/2020 | 19:03



Instalação de detector de altura vai fechar a alça do viaduto Adib Chammas, que dá acesso à avenida dos Estados, sentido São Caetano, nesta terça-feira (23), das 8h30 até às 17h. Após este horário, de acordo com a Prefeitura de Santo André, o trânsito voltará a circular normalmente. A interdição será necessária para colocar uma sinalização que faz parte do Plano Operacional de Desvio de Tráfego, elaborado como suporte às obras de duplicação do viaduto. O detector simula a altura máxima de 4,30 metros.

O desvio durante a colação com destino a São Caetano será pela alça de acesso no sentido Mauá (último acesso antes da transposição da avenida dos Estados pelo viaduto). O motorista deverá seguir até o primeiro retorno, com conversão à esquerda, em frente à empresa Engemix (pontilhão de acesso à avenida André Ramalho), seguindo pela avenida dos Estados, no sentido São Caetano.



Os veículos leves poderão fazer o mesmo desvio dos veículos pesados, ou continuar pelo viaduto Adib Chammas até o primeiro semáforo, no entroncamento com a avenida Itamarati, converter à direita, seguir pela avenida Itamarati até a primeira rua (Caraguatatuba), converter novamente à direita nesta via, seguindo até a avenida dos Estados, e converter novamente à direita na avenida dos Estados, seguindo sentido São Caetano.