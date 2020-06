Simone diz que já partiu para cima de mulher que dava em cima de seu marido

22/06/2020 | 14:10



Simone, da dupla com Simaria, confessou que já partiu para cima de uma mulher que estava dando em cima de seu marido, Kaká Diniz. Por meio de um vídeo postado em seu canal no YouTube, a cantora afirmou que não é ciumenta - porém, também não leva desaforo para casa!

- Na verdade, eu não sou ciumenta, eu sou muito tranquila. Agora, se eu ver que a marreta está caindo do cabo, aí eu rodo a baiana, explicou, ao responder a pergunta de um fã que queria saber se ela era ciumenta.

Ela contou uma história de quando estava grávida de cinco meses do filho Henry, que hoje tem cinco anos de idade, e estava fazendo um show. Durante a apresentação, Kaká estava sentado no canto do palco e uma fã teria começado a se assanhar com ele.

- Tinha uma mulher lá embaixo que não parava, ficava chamando o Kaká. Não satisfeita porque o Kaká não olhou para ela, ela subiu no palco e foi para cima dele. Ela não estava só querendo dar oi, ela estava paquerando ele. Quando ela veio na direção dele, eu estava cantando na hora, tirei o microfone e fui para cima dela, contou.

Na ocasião, ela precisou da ajuda de um segurança para retirar a mulher:

- Na hora que eu fui para cima dela, meu segurança veio junto. E eu disse: Desce, sua rapariga. O segurança retirou ela. Mulher buchuda de cinco meses é complicado, brother. Eu fiquei louca, disse.

Casada há sete anos, Simone revelou que fez cursos sobre relacionamento no início de sua relação com Kaká.

- As pessoas estudam para tudo, para ser médico, para ser advogado, mas casamento o povo só entra e vai, no dia a dia, vendo no que vai dar. Mas hoje em dia tem cursos maravilhosos para relacionamento que dão uma direção legal. É bom porque a gente começa a entender que um é sal, o outro é pimenta e os dois se completam. Se eu não tivesse feito esses cursos lá atrás, quando casei com Kaká, a gente não estaria junto hoje, confessou.

E continuou, dizendo:

- Hoje em dia as pessoas acabam se casando no impulso, na agonia: Ah, vou casar. Se não der certo, separa. Está errado porque quando você vai escolher uma pessoa para dividir a vida inteira, você tem que saber com quem você está casando.

Mas, em caso de traição, ela declarou:

- Você tem toda a liberdade do mundo para dar um pé na bunda dele e ser livre. Agora, se for problema de tampa de pasta de dente, toalha jogada na cama, eu acho que vocês precisam procurar uma terapia de casal para ver se conserta. Se não der, manda ele pra p**a logo, brincou.