Doria prorroga até 31 de julho distribuição de refeições gratuitas pelo Bom Prato

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



22/06/2020 | 14:09



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (22), no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a prorrogação até 31 de julho da distribuição gratuita de refeições em 59 unidades dos restaurantes Bom Prato em todo estado.

A medida, que tinha validade até 30 de junho, já distribuiu cerca de 56 mil refeições até agora. Desde que foi anunciada, o atendimento nos restaurantes foi ampliado para três refeições diárias - café da manhã, almoço e jantar, sete dias na semana.

De acordo com Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social, o Bom Prato é o maior programa de segurança alimenta do Brasil e prioridade máxima do governo, "É o programa mais digno quando se trata de enfoque social e em combate a fome", declarou.

Além disso, Doria também anunciou a criação do selo de testagem para empresas do setor privado que aderirem aos testes em massa da Covid-19. A medida ajuda o governo estadual a monitorar com maior precisão o avanço da doença. Para participar, as empresas deverão realizar a inscrição ao programa até o dia 1º. Em julho será realizada avaliação dos inscritos e em agosto os resultados serão divulgados e as empresas receberão a certificação.

De acordo com José Henrique Gemann, secretário de Saúde, o estado tem até hoje 221.973 mil casos confirmados de coronavírus. Do montante, 5.680 pacientes estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 8.249 em leitos de enfermaria. 12.634 pessoas morreram e 38. 557 se recuperaram e tiveram alta hospitalar.