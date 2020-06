Triumph Tiger 900 chega ao Brasil por R$ 57.990

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



22/06/2020 | 13:18



A motocicleta Triumph Tiger 900 chega às concessionárias brasileiras em duas versões: Tiger 900 GT Pro e Tiger 900 Rally Pro. Inicialmente, os modelos serão vendidos por R$ 57.990 e R$ 59.990, respectivamente. Os valores são promocionais para o primeiro lote da linha e devem ser reajustados em 1º de julho.

A versão Rally Pro foi projetada para oferecer aventuras off-road, com capacidade e conforto focados no fora de estrada. Já a Tiger 900 GT Pro tem um perfil voltado para aventuras mais urbanas e viagens de longa distância com foco no on-road. Ambas são equipadas com motor triplo de 900 cc, com 87 Nm de torque (a 7.250 rpm) e 95 cv de potência (a 8.750).

O radiador agora é duplo, uma configuração inédita, que melhora o desempenho do resfriamento e reduz o calor ambiente sentido pelo piloto. Sua forma e configuração permitem uma posição adicional do motor mais à frente, resultando em um centro de gravidade mais otimizado (40 mm à frente e 20 mm mais baixo), que melhora a distribuição de peso, ampliando a facilidade de manuseio da moto e também seu equilíbrio em baixa velocidade. Outras melhorias no sistema do cárter e de resfriamento garantem que isso não tenha impacto na distância em relação ao chão. Há também uma caixa de ar completamente nova, com um novo filtro de ar de acesso mais fácil, além de uma embreagem deslizante e assistida para maior conforto do piloto.

Para comodidade e conforto, o modelo GT Pro apresenta uma suspensão traseira eletronicamente ajustável, permitindo que o piloto selecione as configurações de pré-carga e amortecimento traseiros por meio de um menu no painel de instrumentos TFT. É possível escolher entre nove níveis de controle de amortecimento, variando de Comfort (mais suave) a Sport (mais firme) e quatro configurações de pré-carga. Além disso, todos os modelos Tiger 900 possuem freios Brembo Stylema, para proporcionar ainda maior potência de frenagem.

Sistema de conectividade My Triumph, iluminação inteira em LED, sistema de auxílio de troca de marcha e armazenamento seguro para celular com carregamento USB também figuram entre os principais destaques do modelo. A linha conta ainda com uma série de opcionais, como encosto Trekker para o garupa, defletor de pára-brisa, protetor de farol, protetores de garfo, protetor do radiador feito de alumínio e barras superiores do motor.