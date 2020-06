Esposa de James Van Der Beek sofre novo aborto espontâneo com quase quatro meses de gestação

22/06/2020 | 13:10



O ator James Van Der Beek compartilhou uma triste notícia em seu Instagram no último sábado, dia 20. James compartilhou uma foto da esposa, Kimberly Van Der Beek, deitada junto com a filha mais velha do casal, Olívia, de nove anos de idade, e revelou que estavam esperando o sexto filho juntos - mas que Kimberly sofreu um aborto espontâneo e acabou perdendo o bebê.

James começou a mensagem esclarecendo que, depois da exposição da última das cinco gestações interrompidas enfrentadas pelo casal ao longo de nove anos, eles haviam decidido manter a novidade em segredo:

Depois de sofrer um aborto brutal e muito público em novembro passado, ficamos muito felizes ao saber que estávamos grávidos. Desta vez, mantivemos as notícias para nós mesmos. Mas no final de semana passado, mais uma vez, com 17 semanas... a alma que nós estávamos entusiasmados em receber no mundo teve lições para nossa família que não incluíam se juntar a nós em um corpo físico vivo.

A estrela de Dawson's Creek continuou, revelando que levou a esposa às pressas para o hospital de ambulância, onde ela teve que receber uma série de transfusões de sangue. Enquanto eram atendidos pelos funcionários do hospital e tentava aquecer a esposa com seu manto do programa Dançando Com as Estrelas e massageando seus pés, James teve uma reflexão que decidiu compartilhar com os seguidores:

Algo continuava passando pela minha cabeça repetidas vezes, o que agora me sinto obrigado a compartilhar: Temos que cuidar melhor uns dos outros. O mundo está sofrendo agora. Há negação, choque, dormência, raiva - todos os velhos padrões nos quais nos apegamos quando um trauma profundo é descoberto. E não há palavras para aliviar essa dor, para tornar o processo menos doloroso ou para resolvê-lo rapidamente. Mas a saída disso? Começa com uma contemplação com o coração partido e aberto desta pergunta: Como podemos cuidar melhor um do outro?

O ator finalizou o texto deixando seu apoio à todas as famílias que passaram por uma situação semelhante, e usando um emoji de arco-íris - símbolo usado nos Estados Unidos por pais que tiveram filhos depois de sofrerem abortos espontâneos ou perda prematura de seus bebês:

E para todas as famílias que passaram por isso... vocês não estão sozinhas.