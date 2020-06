Letícia Almeida rebate especulações sobre a filha caçula ter olhos claros e relembra dificuldades com a filha mais velha

22/06/2020 | 11:11



Letícia Almeida tirou um tempinho para responder os seguidores no Instagram, mas acabou mostrando que está cansada de tantos questionamentos desagradáveis sobre as filhas, Maria Madalena e Maria Teresa. Após abrir a caixa de perguntas de seus Stories, a atriz rebateu as dúvidas de alguns seguidores sobre a cor dos olhos da caçula, Maria Teresa, que é fruto da relação com o ator Bruno Daltro.

Por que a Tete tem olho claro se vocês não tem?, questionou o internauta.

Se você tivesse estudado sobre genética na escola, saberia. Eu realmente acho futilidade focar só no olho da criança, tendo em vista outras coisas mais importantes. Tá chato isso já. Beijos, respondeu Letícia.

Uma seguidora ainda disse achar estranho o fato de Teresa não ter puxado a mesma cor dos olhos dos pais:

Nem olho do pai, nem o da mãe é claro. Estranho, disse.

Irritada, Letícia escreveu:

O olho do teu c** que deve ser, né?

Letícia ainda relembrou como os primeiros meses com Maria Madalena foram difíceis. Por causa da experiência traumática, a atriz disse que fará com Teresa tudo o que não conseguiu fazer com Madalena.

Até quanto tempo a Madah mamou no peito? E a Tetê, você pretende desmamar quando?, perguntou um internauta.

Madah mamou até os sete meses só. Fiquei muito triste porque meu leite secou devido à muitas coisas. A Tetê vou deixar mamar até quando ela quiser. Tudo que eu fui privada de fazer com a Madalena irei fazer com a Maria Teresa. Queria que todas as mães soubessem da força que tem e se libertassem das armaduras, disse ela.

Diante da repercussão das respostas da atriz sobre as filhas, uma seguidora escreveu:

A Letícia da indiretas sobre os ocorridos como se só ela tivesse passado por tudo.

A atriz, então, rebateu, relembrando o que passou nos primeiros meses de vida de Madalena, que é fruto da relação com Jonathan Couto.

É porque não arrancaram um filho seu de 3 meses de vida, mamando só no peito, de dentro do carro e te distanciou dele por nove horas seguidas. E te rasgaram as roupas e só devolveram a você numa delegacia. É porque não te ameacaram em tirar a guarda do seu filho porque você é pobre e não teria como pagar advogado. É que nao mandavam você introduzir fórmula no seu filho de dois meses de idade para ele 'desapegar' de você, sem nenhuma necessidade de fórmula. É porque não te preparavam para assinar um contrato de tutela para você dar seu filho, porque criada no luxo uma criança tem melhores recursos. Realmente, uma mãe que passa por isso quer biscoito! Enquanto a justiça e o mundo não mudar ,eu não fico quieta não!

Apesar da atriz não ter citado nenhum nome, os fãs logo relacionaram as acusações dela à família Poncio. Para quem não se lembra, Jonathan era casado com Sarah Poncio quando Letícia revelou que ele era, na verdade, o pai de Madah. O irmão de Sarah, Saulo Poncio, namorava com Letícia e chegou a registrar a criança, pensando ser sua filha. O caso foi amplamente comentado nas redes sociais e Letícia alegou que havia sido estuprada por Jonathan.