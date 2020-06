Grávida, Sabrina Petraglia deixa o elenco de Salve-se Quem Puder; Manu Gavassi deve fazer parte da trama

22/06/2020 | 11:11



Após a saída brusca de José Condessa, Salve-se Quem Puder terá outra baixa no elenco: Sabrina Petraglia, que vive Micaela, não deve retornar para a segunda parte da novela. Porém, o motivo é nobre! Segundo informações do jornal Extra, a atriz está grávida de seu segundo filho e, por se grupo de risco por causa do novo coronavírus, ela não deve retornar à trama.

Ainda de acordo com a publicação, as gravações da novela da TV Globo devem ser retomadas no dia 27 de julho. O autor, Daniel Ortiz, ainda não sabe o que fará com a personagem, que vive par romântico com Bruno, vivido por Marcos Pitombo.

Casada com Ramón Velázquez, ambos já são papais de Gael, de um ano de idade, que ficou 19 dias internado na UTI após o seu nascimento.

Manu Gavassi

Ainda de acordo com o jornal Extra, Manu Gavassi deve entrar para o elenco de Salve-Se Quem Puder! Pois é, a amiga de Bruna Marquezine foi convidada para entrar na trama. Será que teremos uma pequena participação ou a presença fixa da cantora na novela? O jeito é aguardar!

Procurada pelo ESTRELANDO, as assessorias de Sabrina Petraglia e da TV Globo não retornaram o contato até o momento desta publicação.