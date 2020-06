Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, mostra vídeo inédito do nascimento do filho: Você nasceu e eu renasci

22/06/2020 | 11:10



Biah Rodrigues encantou a web no último domingo, dia 21, após compartilhar um vídeo inédito do nascimento de Theo, seu primeiro filho com o cantor Sorocaba. Na legenda ela contou as mudanças na vida após a chegada do menino.

Você nasceu e eu renasci! Um mês, minha vida mudou literalmente, nunca mais dormi mais de três horas seguidas, ou consegui almoçar no horário, escovar os dentes não é mas a primeira coisa que eu faço pela manhã, lavar os cabelos então tem sido um luxo... E eu nem ligo, escreveu Biah.

O pequeno nasceu no dia 17 de maio, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Após o parto natural, Theo veio ao mundo às 16h17, pesando 2,850kg e com 47 centímetros.

Meu amor só cresce mais a cada dia, e viveria tudo de novo se preciso fosse pra te ter aqui! Você deu sentido a minha vida, e como diz a palavra: Eis que os filhos são herança do senhor. Então somos muito abençoados por termos você, nosso maior presente. Eu e o papai te amamos muito, filho!

Desde que descobriu sobre a gestação, Biah tem usado as redes sociais para mostrar como está sendo a maternidade. Casada desde 2018 com Sorocaba, ela vem dividindo com seus seguidores momentos muito fofos ao lado do pequeno, que completou um mês de vida na última quarta-feira, dia 17.