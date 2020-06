Brotas prepara plano de ação para receber turistas

Redação

Do Rota de Férias



22/06/2020 | 10:18



Com a tendência de a busca por viagens domésticas aumentar após o relaxamento da quarentena, Brotas, no interior de São Paulo, se prepara para receber turistas. “Acredito que os viajantes optarão mais nesse momento por deslocamentos curtos, de carro”, afirma Fabio Pontes, secretário de Turismo da cidade.

Outro comportamento previsto aos turistas, que coloca Brotas na linha de frente, é a preferência por atividades ao ar livre. Por isso, uma força-tarefa entre os setores público e privado da cidade foi criada para estabelecer um protocolo de exigências sanitárias no sentido de oferecer mais segurança a quem pretende viajar para a “capital do turismo de aventura”.

“Esse modelo vai padronizar as normas de segurança a serem seguidas pelas empresas de atrações radicais, com foco na preservação do cliente. Entendemos que, mesmo passado o período crítico da pandemia, serão necessários (estabelecer) cuidados como o reforço na higiene, o que inclui rede hoteleira e restaurantes, para evitar a disseminação do vírus”, explica Fabio.

Ecoturismo em Brotas

O turismo de natureza, desde as atividades radicais à contemplação, é o grande chamariz de Brotas. Além do famoso rafting no Rio Jacaré-Pepira, quem vai à cidade pode praticar atividades como boia-cross, canionismo, escalada indoor, rapel, arvorismo e tirolesa.

Quem busca por experiências mais tranquilas, por sua vez, tem a oportunidade de cavalgar, caminhar ou tomar banho de cachoeira na cidade. Há mais de 20 quedas d’água na região.

Distribuídos entre a cidade e a zona rural, cerca de 40 meios de hospedagem, entre hotéis, pousadas, hotéis-fazenda e resorts, podem ser encontrados em Brotas. A cidade do interior paulista conta ainda com 60 estabelecimentos gastronômicos.

Os melhores resorts de São Paulo

Se a ideia é viajar pelo interior de São Paulo, confira uma seleção com os melhores resorts da região.