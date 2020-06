Beyoncé está conversando com Kelly Rowland e Michelle Williams sobre o retorno do grupo Destiny's Chlid

22/06/2020 | 10:11



Depois de surpreender os fãs com um novo single, Beyoncé parece estar planejando mais algumas surpresas. De acordo com o jornal inglês Mirror, a cantora está em contato com Kelly Rowland e Michelle Williams para planejar a volta do grupo Destiny?s Child assim que a pandemia do novo coronavírus for erradicada.

O trio, que despontou em 1999 com o álbum The Writing's On The Wall estaria planejando o retorno com shows e gravações. Segundo com uma fonte do veículo, apesar de ainda não haver nenhuma confirmação formal do retorno da banda, os fãs podem esperar por uma surpresa:

- Estão havendo tentativas de conversa entre as três. Elas sempre disseram que voltariam a se reunir um dia na hora certa - e não há hora tão certa quanto o presente [momento]. Nada foi assinado ainda, mas assim que uma vacina estiver pronta e a pandemia terminar, espere por um anúncio. Isso realmente elevaria o ânimo dos fãs.

Apesar de um representante de Beyoncé ter afirmado ao jornal Metro que tais especulações são falsas, Kelly acabou dando esperanças aos fãs sobre o retorno do grupo em uma entrevista ao Entertainment Tonight em outubro de 2019:

- Eu vou dizer, nós fizemos músicas incríveis no passado, e eu não sei. Podemos, tipo, ter surpresas hoje em dia? Eu acho isso tão interessante, todo mundo quer saber com antecedência. Eu sei que toda vez que há uma decisão a ser tomada por mim e pelas garotas [Beyoncé e Michelle] para fazer algo, geralmente é uma surpresa. E nossos fãs sempre foram tão solidários e incríveis, tipo, eu gosto de lhes dar surpresas.

Mathew Knowles, pai de Beyoncé e antigo empresário do trio, também teria instigado algumas expectativas acerca do retorno das artistas. De acordo com ele, para comemorar os 30 anos de formação do grupo, que ocorreu em 1990, seriam divulgados alguns dos figurinos originais das cantoras, e que um retorno seria ainda mais significativo:

- Vamos revelar alguns dos figurinos originais das Destiny's Child. Portanto, seria ótimo consumar isso com um tour do Destiny's Child ou integrar uma tour a essa atividade.

Apesar disso, Mathew chegou a afirmar em entrevista ao Mirror em agosto do ano passado que um retorno exigiria alguns anos de planejamento:

- Eu certamente espero que elas façam. Seria maravilhoso, não é? Mas você sabe, coisas assim exigem anos de preparação e tempo. A maioria das pessoas não sabe como funciona a turnê e como a indústria funciona. Leva anos para montar uma turnê, reunir a banda, reunir os dançarinos e, em seguida, decidir qual o tamanho dos locais que você terá [os shows], iniciar os ensaios e provavelmente seria uma turnê mundial... levaria dois a três anos, mesmo que a resposta seja sim hoje.

O Destiny's Child foi um dos grupos musicais femininos mais bem-sucedidos de todos os tempos, vendendo mais de 60 milhões de discos e singles com hits como Bootylicious, Bills, Bills, Bills e Say My Name. Apesar de terem se separado em 2006 e seguido carreira solo, as três artistas voltaram a se reunir em 2013, para se apresentar no NFL Super Bowl, e em 2018 para o festival Coachella.