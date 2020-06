Ivete Sangalo critica polêmicas e fofocas nas redes sociais: - Prefiro falar sobre coisas que tenham relevância

22/06/2020 | 10:11



Após ser citada na polêmica envolvendo Ludmilla e Anitta, Ivete Sangalo quebrou o silêncio ao contar como lida com rumores ou brigas. Na noite do último domingo, dia 21, a cantora participou do Domingão do Faustão e deu suas impressões, dizendo:

- Eu entendo que isso é uma perda de tempo. Prefiro falar sobre coisas que tenham relevância.

Na última semana, a baiana teve seu nome envolvido na confusão depois que Ludmilla postou prints de uma conversa com Anitta, em que ela menciona um suposto desentendimento que teve com Ivete. Apesar da repercussão da história, Veveta não havia falado nada sobre o assunto até o momento.

Durante sua participação no programa, no entanto, Fausto Silva questionou Ivete sobre sua postura diante de brigas e desentendimentos, nesse período de quarentena. E a artista esclareceu:

- Acho que todas essas histórias que porventura venham de canais negativos, sem otimismo, a gente já tem muito assunto difícil pra lidar. Acho importante quando você reconhece a sua essência, sua verdade. Não há nada que o outro diga que possa colocar em risco a sua integridade. Você está fortalecido naturalmente quando reconhece o que você é e ações que realiza. Nenhuma outra pessoa pode trazer pra mim o ônus de uma coisa que não vivo, começou ela.

Para Ivete, os rumores e brigas são uma perda de tempo.

- Quando você responde a isso, canaliza isso, quando você é um amplificador dessas ideias negativas, você acaba reforçando aquela atitude, que é uma atitude mesquinha, sem nenhuma estrutura emocional. Uma forma de você trazer o exemplo é do tipo: isso não vai continuar, porque tenho a compreensão e o distanciamento emocional dessas circunstâncias. Dentro dos meus 25 anos de carreira, da minha experiência como ser humano e das prioridades que regem a minha vida, entendo que isso, definitivamente, é uma perda de tempo.

A cantora ressaltou que prefere usar sua voz para falar sobre coisas mais importantes do que fofocas.

- Prefiro ser um canal para falar de coisas que tem relevância, como a discussão sobre o racismo. Me fortaleço vendo que isso se transformou numa discussão diária, permanente, falar de fato num assunto que tem relevância. Não fofoca, não disse me disse. Vamos nos utilizar de falar de fatos de relevância.

Por fim, a cantora ainda disse sentir vergonha de perder o tempo dela com arestas de quem não tem o que fazer.

- O racismo é uma coisa estruturada, é uma ideia encarnada, passada de geração em geração. É preciso falar à exaustão para que a gente entenda muitas frentes de combate ao racismo. Só através da elucidação desse assunto, trazer ele à tona, falar diariamente, não deixar isso esfriar. Nós todos somos diferentes, mas temos que ter igualdade no trato e nos direitos. Não quero que você goste de mim, mas quero respeito. Para que isso venha de forma lúcida, temos que perder menos tempo com fofoca, bobagens, com tanta coisa que nos faz perder o foco no que é protagonismo. Tenho vergonha de pegar o meu tempo e destinar a essas arestas de quem não tem o que fazer, não tenho paciência pra isso.