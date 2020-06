Apresentadora da Record TV relata susto após ser internada às pressas e cirurgia ser cancelada

22/06/2020 | 10:10



A apresentadora da Record TV, Carla Cecato contou em seu Instagram que foi internada às pressas na sexta-feira, dia 19, após sentir fortes dores abdominais. Ela foi diagnosticada com uma hérnia e teria que passar por uma cirurgia às pressas. No entanto, horas mais tarde, ao refazer os exames, os médicos desistiram de realizar o procedimento ao perceberem que se tratava apenas de uma inflamação.

Passei um susto! Estava desde terça-feira sentindo uma dor forte na boca do estômago. Achei que era gastrite. Fui tomando remédio e não passava. Na quinta procurei um médico. Era uma hérnia supra umbilical encarcerada. Fui para o PS do Samaritano na sexta de manhã para operar às pressas, escreveu ela.

Carla tomou alguns remédios e, mais tarde, descobriu se tratar apenas de uma inflamação.

Tomei até morfina para dor. Aos poucos a dor foi passando Repetimos a tomografia e a hérnia tinha sumido. Fizemos uma ultra para ter certeza e não encontramos, no lugar dela só uma inflamação muscular que poderia ser tratada com remédios. Passei 12 horas no hospital! Fui SUPER bem atendida. Graças a Deus! No final, não precisei abrir a barriga, continuou.

Por fim, a apresentadora do Fala Brasil afirmou que já está em casa novamente, mas que até agora não entende como a hérnia sumiu de repente:

Só continuo em observação para ver se a danada não volta ou foi embora de vez. Já estou em casa. Até agora não entendi o que aconteceu.