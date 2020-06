Técnico do Barcelona questiona uso correto do VAR após perda da ponta para rival

22/06/2020 | 10:04



O Barcelona perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Real Madrid na rodada deste final de semana e sobrou questionamentos sobre a utilização do VAR nas partidas do rival. Como as dadas pelo zagueiro Gerard Piqué, que sugeriu que o time de Madri pode ser beneficiado pelo árbitro de vídeo, e as do técnico Quique Setién nesta segunda-feira. No domingo, o clube da capital foi mais uma vez alvo de contestação após a vitória diante da Real Sociedad, no País Basco.

O treinador elogiou a entrada da tecnologia do futebol, mas disse ter dúvidas sobre a sua aplicação. "O VAR é uma ferramenta que possuímos que pode nos tornar melhores. Precisamos usá-lo, pois ele fornece uma visão mais clara da realidade. É compreensível que pensemos porquê umas ações são revisadas e outras não. Em umas partidas sim e outras não, isso é que se pode pensar que não está sendo bem utilizado", afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera do duelo contra o Athletic Bilbao, em Barcelona, pela 31.ª rodada.

Diante da Real Sociedad, o Real Madrid teve um pênalti confirmado após consulta do VAR e o segundo gol confirmado após polêmica no início da jogada se a bola tinha batido no braço ou ombro do centroavante francês Karim Benzema, enquanto que os rivais tiveram um gol anulado quando a partida estava apenas 1 a 0 para o time de Madri.

Setién falou pouco sobre o jogo do Real Madrid e não quis especular. "Nós vamos nos concentrar no que podemos controlar. Existem coisas que estão fora de alcance, nós tentaremos fazer as coisas da maneira correta no campo. Algumas vezes mais contente, outras não. Sempre", afirmou o treinador. "A verdade é que eu não especulo. Eu escuto muitas opiniões e realmente estão frustrados de terem perdido um ponto sabendo que tem um rival à frente, que joga bem e não cometerá erros, e que La Liga será difícil até o fim", declarou.

A respeito de seu time, o treinador acredita que o rendimento é bom, mas ainda há o que se melhorar. "Estou bastante contente com o que estamos fazendo. Vencemos duas partidas e empatamos uma. Marcamos seis gols e não sofremos nenhum. E fora de casa contra o terceiro colocado jogamos bem. Temos que melhorar algumas coisas mas não acredito que temos problemas futebolísticos. Claro que eu gostaria de ter um pouco mais de efetividade, mas são circunstâncias do futebol", completou.