Iguatemi: com alta da covid-19 shoppings em Campinas e Sorocaba seguem fechados

22/06/2020 | 10:03



A Iguatemi informou nesta segunda-feira, 22, que, em virtude da evolução do covid-19 no País e cumprindo determinação de decreto municipal, o Iguatemi Campinas e o Shopping Galleria permanecem fechados a partir de hoje até 29 de junho, com o funcionamento somente das operações essenciais (como farmácias, clínica da área de saúde, supermercados e restaurantes/praça de alimentação).

Na região de Sorocaba, seguindo decreto municipal, a partir desta segunda-feira, por um período inicial de sete dias, as lojas do Iguatemi Esplanada, localizadas em Sorocaba, deverão permanecer fechadas, com o funcionamento apenas das operações essenciais. Já as lojas que estão localizadas no território de Votorantim deverão permanecer abertas diariamente das 15h às 19h. Isso porque por recomendação do governo estadual, a prefeitura de Sorocaba determinou o retorno da cidade à fase 1 - área vermelha do Plano São Paulo. Já a cidade vizinha de Votorantim permanece na classificação da fase 2.

Em fato relevante, a companhia ressalta que os lojistas poderão continuar operando por meio de delivery e/ou drive thru das 12h às 20h, uma alternativa de venda via Whatsapp que tem por objetivo apoiá-los nesse momento.