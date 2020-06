As pessoas pretendem voltar a viajar ainda em 2020, diz pesquisa

Redação

Com a reabertura paulatina da economia em todo o planeta, muitas pessoas voltaram a programar as férias e almejam viajar ainda este ano. Dados levantados com quase 4 mil membros da marca de hotelaria Preferred Hotels & Resorts em todo o mundo indicam que 50% dos entrevistados pretendem reservar uma viagem em 2020.

Preferência pelas viagens domésticas

De acordo com o levantamento, 75% dos turistas desejam viajar em família, sobretudo para reencontrar entes queridos dos quais estiveram separados por muitos dias. Além disso, mais da metade das pessoas pretende viajar em seus próprios países, por questão de conforto e segurança.

Um dado curioso do estudo é que mais de 80% dos entrevistados revelaram não ter receios em voltar a viajar de avião. Pouco mais de 40% deles, inclusive, almejam viajar para outros continentes o mais breve possível.

Pela ordem, os 10 destinos mais desejados pelos membros da Preferred Hotels & Resorts no momento são: Flórida (EUA), Itália, Reino Unido, Califórnia (EUA), França, Havaí (EUA), Nova York (EUA), Espanha, Japão e México.

O estudo não indica como as pessoas observam a recuperação do turismo nos locais mais afetados pela pandemia do covid-19 e se elas estão dispostas a viajar com restrições.

As 100 cidade mais visitadas

