Justin Bieber nega acusação de estupro

22/06/2020 | 09:10



Justin Bieber usou o Twitter na noite do último domingo, dia 21, para se defender das acusações feitas por uma internauta, chamada Danielle, que afirmou ter sido estuprada pelo cantor no dia 9 de março de 2014. Em uma série de postagens feitas, o cantor negou as alegações da mulher

Eu normalmente não falo sobre essas coisas, pois lidei com acusações aleatórias durante toda a minha carreira, mas depois de conversar com a minha esposa e equipe, decidi falar sobre esse assunto hoje à noite. Rumores são rumores, mas abuso sexual é algo é algo que levo a sério. Eu queria falar imediatamente, mas por respeito a tantas vítimas que lidam com essas questões diariamente, eu queria ter certeza de reunir os fatos antes de fazer qualquer declaração. Nas últimas 24 horas, apareceu uma nova conta no Twitter que conta uma história minha envolvida com abuso sexual no dia 9 de março de 2014 em Austin, no Texas, no hotel Four Seasons. Eu quero ser claro. Não há verdades nessa história. Na verdade, como mostrarei em breve, nunca estive presente naquele local, disse ele.

Em seguida, Bieber reuniu links de artigos de notícias, capturas de tela de e-mails, recebidos de hospedagem, fotos e outros documentos que comprovariam que ele não estava no local mencionado pela mulher:

Como a história dela conta, surpreendi uma multidão em Austin no Sxsw, onde apareci no palco com o meu assistente na época e cantei algumas músicas. O que essa pessoa não sabia era que eu participei daquele show com minha então namorada Selena Gomez. A outra razão pela qual essa história pode dizer que eu estava no hotel foi porque um tweet de 2014, em 10 de março e não no dia 9, diz que me viram lá. No entanto, eu nunca fiquei no hotel no dia 9 ou 10. Essa pessoa postou outro tweet mais cedo dizendo que me viu no restaurante na noite seguinte e não no hotel. Além disso, eu fiquei com Selena e nossos amigos no Airbnb no dia 9, e no dia 10 no Westin, porque a nossa reserva de hotel na La Quinta, e não no Four Seasons, foi uma bagunça. Aqui estão os recibos do hotel no dia 10. Também confirmamos com o gerente regional do Four Seasons que eu nunca estive na propriedade do dia 9 de março de 2014 e nunca fui convidado no dia 9 ou 10, e convido toda a imprensa para consultá-los, se necessário ou desejado. As fotos que eu mostrei de mim e de Selena no dia 9 de março em Austin deixam claro que estávamos juntos naquela noite e fomos para o Airbnb e nunca fomos para o Four Season. Este é o recebido do Airbnb em que ficamos hospedados com nossos amigos. No dia 10 de março, Selena saiu para trabalhar e eu fiquei no Westin, como os recibos mostram claramente com meus amigos Nick e John antes de eu sair da cidade. Mais uma vez, não no Four Seasons. Nós reservamos por alguns dias a mais, mas eu paguei no dia 11 para voltar para a casa, continuou.

Por fim, Bieber afirmou que acionará as autoridades para se defender legalmente das acusações:

Toda alegação de abuso sexual deve ser levada muito a sério e é por isso que minha resposta foi necessária. No entanto, essa história é factualmente impossível e é por isso que eu vou trabalhar com o Twitter e as autoridades para tomar medidas legais.

Alisson Kaye, presidente da SB Projects, que administra a carreira de Justin Bieber, já havia negado as acusações de Danielle, dizendo que o cantor nunca havia se hospedado no referido hotel.

Por enquanto, Bieber e sua equipe não se pronunciaram sobre as alegações de uma segunda mulher, que se apresentou como Kadi, e é seguida pelo marido de Hailey Baldwin no Twitter.. Ela repostou o tweet de Danielle e declarou que também foi assediada. Na descrição de Kadi, Bieber teria forçado uma relação com ela em maio de 2015 em uma suíte de hotel, em Nova York. Pouco depois, ela teria conseguido escapar após chutá-lo.A moça diz que foi à polícia para reportar o caso.