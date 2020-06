Região tem 8 mortes a mais por Covid e pode bater 1.000 nesta semana

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/06/2020 | 21:25



Diante de oito mortes a mais em relação a sábado por Covid-19, o Grande ABC registra 964 vítimas fatais da doença no total. Os dados fazem parte dos boletins oficiais divulgados ontem pelas prefeituras. Com o cenário, a região pode atingir ainda nesta semana a marca de 1.000 baixas desde o início da pandemia do coronavírus. Foram confirmados também 160 novos infectados, o que amplia o número de casos ao patamar de 14.645.

São Bernardo lidera a lista e revelou o acréscimo de quatro mortes pelo vírus. São 305 óbitos no município, ao todo. As novas vítimas fatais envolvem uma mulher, 66 anos, e três homens, de 37, 57 e 86 anos, com comorbidades. Ontem, a cidade divulgou 35 novos casos, totalizando 4.372 infectados. A pasta de saúde informa que possui 9.851 em investigação.

Santo André aparece na sequência do quadro. A cidade registrou três mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, acumulando 234 vítimas fatais. Foram adicionados 86 pacientes ao rol de contaminados, chegando a 5.084 diagnósticos positivos. São 4.357 pacientes sob suspeita. São Caetano teve um óbito confirmado, passando a 76. Com seis novos casos, o município tem 1.742 infectados.

Ribeirão Pires incluiu mais um caso de morador positivado, passando a contabilizar 285. No município, são 32 mortes causadas pela doença. Em Rio Grande da Serra, 120 munícipes testaram positivo, sendo três registrados ontem. A cidade manteve 11 mortes. Mauá e Diadema não atualizaram os boletins. Mauá tem 603 diagnósticos positivos de Covid, sendo 112 mortes, segundo dados de sexta-feira, enquanto Diadema possui 2.410 infectados e 194 óbitos.

O governo de São Paulo relatou 94 óbitos adicionais na esfera estadual, alcançando a quantidade de 12.588 mortes no total e 219.185 casos confirmados (3.392 em um dia). No âmbito nacional, por sua vez, foram 601 mortes em 24 horas, elevando o total para 50.617, de acordo com o Ministério da Saúde. São 1.085.038 casos diagnosticados (17.459 em 24 horas).