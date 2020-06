Pedro Mariano faz reinauguração do Teatro Elis Regina

Do Diário do Grande ABC



21/06/2020 | 20:42



Com a música no DNA em resgaste às suas raízes, o cantor Pedro Mariano abriu ontem live de reinauguração do Teatro Elis Regina, em São Bernardo, nome dado ao equipamento municipal em homenagem à sua mãe, uma das principais artistas brasileiras. O espetáculo, em trio e por quase duas horas, ocorreu no palco do local – que passou por reforma –, sem público, com transmissão pelas redes sociais da Prefeitura por causa da crise do coronavírus.

“Fui convidado pela Prefeitura (para me apresentar no relançamento do teatro). Originalmente, ocorreria em março, mas, diante da pandemia, obviamente, não aconteceu (na data marcada). Houve todo esforço para cumprir (a agenda). (Posso dizer que o teatro) Está lindíssimo, de primeiro mundo”, disse o músico, que chamou os fãs para conhecer o espaço, que possui busto, fotos e menções sobre Elis (1945-1982) ao longo da carreira.

O teatro, localizado no bairro Assunção, estava fechado desde 2017 por causa de problemas estruturais.