Meghan Markle e príncipe Harry têm pedido negado para registrar marca com o nome do filho, diz jornal

21/06/2020 | 19:11



Meghan Markle e o príncipe Harry já tinham anunciado que começariam uma organização que levaria o nome do filho Archie Harrison e se chamaria Archewell. Contudo, conforme uma nota publicada pelo The Sun na última sexta-feira, dia 19, o pedido feito pelo casal para dar seguimento ao projeto com esse nome foi negado pelas autoridades do Departamento de Marcas e Registros dos Estados Unidos por contar com uma justificativa considerada vaga e pela falta do pagamento de taxas exigidas pelo processo.

De acordo com o jornal, um examinador havia enviado um aviso de irregularidade no dia 26 de maio, que dizia que a natureza de seus planos era vaga, além de apresentar uma série de alterações que precisariam ser feitas pela advogada do casal, Marjorie Witter Norman, até o dia 22 de agosto para que o pedido não fosse abandonado. Harry e Meghan precisam pagar, ainda, alguns extras para que o pedido seja de fato processado.

A Archewell, segundo o casal, tem o seguinte objetivo:

Dar aulas, palestras, seminários, conferências, workshops e retiros sobre diversos tópicos, administrar um esquema de orientação ou conduzir e sediar eventos e exposições para cultura, esportes, saúde, saúde mental e fins de entretenimento, bem como o potencial de publicação de artigos, revistas, livros, músicas, podcasts, programas de televisão e software de computador.

De acordo com o site Page Six, a amizade de Jessica Mulroney e Meghan Markle estava conturbada antes da blogueira Sasha Exeter expor conversas em que Jessica ameaçava processa-la após uma publicação da mesma pedindo para que os influenciadores digitais brancos usassem seu espaço para falar sobre a desigualdade racial.

Fontes revelaram ao veículo que esse foi o acontecimento final para que Meghan cortasse de vez seus laços com Jessica.

Depois do incidente envolvendo George Floyd, a duquesa gravou um vídeo para falar sobre racismo.