Justin Bieber é acusado de violência sexual por duas mulheres, mas empresária nega

21/06/2020 | 19:11



Justin Bieber pode ser sido o sonho romântico de muitas meninas, mas as que supostamente tiveram a sorte de se encontrar a sós com o cantor não teriam tido uma boa experiência. Isso porque duas mulheres escreveram um desabafo no Twitter na madrugada deste domingo, dia 21, acusando o artista de violência sexual.

O relato de uma delas, que se apresentou como Danielle, apontou que ela teria sofrido um estupro em março de 2014, quando estava na cidade de Houston, nos Estados Unidos. A moça disse que esteve em uma festa com duas amigas e conheceu Bieber, que viajava com a então namorada, Selena Gomez.

Em um dado momento, a voz de Yummy teria levado Danielle para um quarto de hotel e cometido o crime.

Após a publicação, Alisson Kaye, presidente da SB Projects, que administra a carreira de Justin Bieber, se pronunciou dizendo que a história é impossível, já que ele nunca se hospedou no hotel citado naquela ocasião.

Após o evento, em 9 de março [de 2014], Justin ficou em um Airbnb, onde eu também estava hospedada. Qualquer reserva de hotel que ele teve em Austin não começou até a noite seguinte, e foi no Westin, não no Four Seasons. Então, isso é factualmente impossível, escreveu.

Enquanto a outra mulher, que se apresentou como Kadi, é seguida pelo esposo de Hailey Baldwin na rede social. Ela repostou o tweet de Danielle e declarou que também foi assediada.

Na descrição de Kadi, Bieber teria forçado uma relação com ela em maio de 2015 em uma suíte de hotel, em Nova York. Pouco depois, ela teria conseguido escapar após chutá-lo.

A moça diz que foi à polícia para reportar o caso.

Diversos fãs estão declarando seu apoio ao artista e descreditando as supostas vítimas.

Até a publicação deste conteúdo, Justin Bieber não emitiu qualquer pronunciamento.