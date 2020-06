Dimitrov dá positivo para covid-19 e provoca cancelamento de torneio de Djokovic

21/06/2020 | 18:58



Grigor Dimitrov testou positivo para a covid-19, levando ao cancelamento de um torneio de exibição na Croácia, onde o sérvio Novak Djokovic, o número 1 do mundo, deveria jogar na final, neste domingo. O búlgaro, o 19º colocado na lista da ATP e três vezes semifinalista do Grand Slam, é o tenista mais ranqueado a dizer que tem o vírus.

Dimitrov disse que estava tornando sua condição pública porque queria "garantir que qualquer pessoa que tenha estado em contato comigo nos últimos dias seja testada". "Sinto muito por qualquer dano que possa ter causado", escreveu, em seu perfil no Instagram.

O búlgaro apareceu na semana passada na etapa da Sérvia do evento de exibição Adria Tour, organizado por Djokovic. Houve críticas de que não havia distanciamento social na competição, que ocorreu com as arquibancadas lotadas em Belgrado. O governo sérvio suspendeu a maioria das restrições no mês passado, apesar de dezenas de novos casos serem registrados.

Dimitrov também disputou uma partida contra o croata Borna Coric, em Zadar, no sábado, na segunda etapa do evento. Após o jogo, ele se queixou de fadiga. E após ele estar positivo, a competição foi cancelada - Djokovic estava programado para jogar com o russo Andrey Rublev na final.

Além de Djokovic, outros jogadores importantes participaram dos eventos, incluindo Dominic Thiem em Belgrado e Alexander Zverev em ambos os torneios. "Lamentamos muito, fizemos o possível para respeitar todas as medidas e respeitamos todas as medidas impostas pelos governos da Sérvia e da Croácia", disse o diretor do evento Djordje Djokovic, o irmão mais novo de Novak.

"Do nosso lado, fizemos tudo o que pudemos, mas Grigor infelizmente deu positivo. Neste momento, estamos organizando todos os serviços médicos para verificar todas as pessoas que entraram em contato com Grigor sejam testadas. Eu já entrei em contato com todos os jogadores do Adria Tour, e suas famílias, todos os voluntários, todas as pessoas envolvidas na organização, absolutamente nenhum deles têm sintomas. Antes de vir para Zadar, Grigor estava em seu país (Bulgária), não sabemos se ele pegou o vírus lá. Todas as pessoas que tiveram contato próximo com ele aqui serão testadas", acrescentou.

O circuito profissional do tênis está suspenso desde março, com previsão de retomada em agosto.