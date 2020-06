Toyota retoma hoje as atividades na unidade de São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



22/06/2020 | 07:00



A Toyota do Brasil retoma a produção de suas fábricas no Estado de maneira gradual a partir de hoje. Nesta data, as unidades de São Bernardo, Indaiatuba e Porto Feliz retomam suas atividades produtivas, enquanto a planta de Sorocaba retornará na sexta-feira.

Para garantir a segurança e o bem-estar de todos os colaboradores, um novo e completo protocolo de segurança foi implementado. Nas portarias das fábricas, câmeras termográficas foram instaladas, para medir a temperatura em tempo real logo na chegada dos colaboradores. Para evitar aglomeração, os fretados chegarão de forma escalonada, enquanto aqueles que chegam com veículos individuais terão a temperatura medida antes de entrar no estacionamento.

Em relação aos fretados, a capacidade foi diminuída para metade para oferecer o distanciamento correto dos funcionários, o que fez com que o número de veículos fosse dobrado. Todos eles contam agora com álcool em gel para higienização das mãos. A Toyota também reforçou a importância de os colaboradores da produção já virem uniformizados, para evitar aglomerações no vestiário.

Para o pessoal da parte administrativa, de segunda a quinta-feira, fica definido um rodízio, no qual, no máximo 50% da força-tarefa será feita de forma presencial, segundo as normas de segurança estabelecidas, com um distanciamento mínimo de um metro. Já as reuniões serão feitas por videoconferência. Às sextas-feiras, o trabalho remoto é para 100% dos colaboradores. Além disso, cada colaborador receberá um kit com dez máscaras para serem usadas durante o expediente.

No refeitório, em vez do self-service, as refeições serão servidas em porções embaladas individualmente. Já nas mesas, os colaboradores sentarão de forma intercalada, em “W”, para que ninguém fique em frente nem ao lado um do outro. E, durante esse horário, serão realizadas escalas de 20 minutos, para garantir a melhor circulação de ar no ambiente.