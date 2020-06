Vaza suposto áudio de Gui Napolitano comentando sua relação conturbada com Gabi Martins

21/06/2020 | 18:10



No último sábado, dia 19, segundo informações da Istoé, circulou pelo Twitter um áudio que seria supostamente da autoria de Guilherme Napolitano, no qual o modelo comentava seu relacionamento com Gabi Martins. O trecho teria saído de uma conversa entre o rapaz e seus fãs.

O casal, que teria se separado oficialmente, conforme pronunciamentos anteriores apontavam, teria seguido com a relação por um tempo longe dos holofotes.

- Eu fui até lá [Belo Horizonte] para ficar com ela. A gente estava ficando em off, ele teria dito na gravação.

Mas teria terminado após a ex-BBB ter ficado brava quando, possivelmente, Guilherme falou de Bianca Andrade em uma entrevista:

- Vou ser coerente, sincero e verdadeiro com vocês. Estou bloqueado no WhatsApp. Tudo isso que vocês estão imaginando, de que está tudo bem, não está mais. Tudo por conta de uma entrevista que ela não gostou. Eu não fiz parte da entrevista. Tudo o que falei aqui, inclusive, havia falado para ela, vocês sabem quem. Só para vocês saberem que eu não vou ficar iludindo fã.

O paulista ainda estaria dizendo que a cantora colocou um ponto final e quer manter sua distância:

- Ela disse para mim que eu não sou o tipo de homem que ela quer na vida dela.

Procuradas, as assessorias de imprensa de Guilherme Napolitano e de Gabi Martins não se pronunciaram até a publicação deste conteúdo.

A dupla também não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.