Vagas de emprego somam 216 na região

Do Diário do Grande ABC



22/06/2020 | 07:00



Interessados em se recolocar no mercado de trabalho têm 216 vagas disponíveis no Grande ABC nesta semana. Há oportunidades com salários de até R$ 5.000 mensais. O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André oferece duas vagas, sendo uma para pizzaiolo e outra para açougueiro. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 4433-0776.

A Prefeitura de São Bernardo informou que a nova sede da CTR (Central de Trabalho e Renda) dispõe atualmente de 16 vagas, sendo dez para açougueiro, uma para auxiliar de limpeza e cinco oportunidades para operadores de loja – exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência). A nova estrutura foi inaugurada na quinta-feira, dentro dos protocolos de segurança contra o contágio do novo coronavírus. Interessados em vagas de emprego deverão enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br. Após o envio, a equipe mandará o link com as vagas disponíveis. A CTR também fará o atendimento presencial, seguindo regras da vigilância sanitária, para habilitação de seguro-desemprego, por meio de agendamento pelo telefone 2630-7618.

Em São Caetano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem a plataforma Portal do Emprego (www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), pela qual as pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente. O portal permite que as empresas cadastrem vagas e encaminha candidatos para entrevistas. Atualmente são 65 postos.

As vagas divulgadas no Centro Público Trabalho e Renda de Mauá somam 104. São 100 para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar de almoxarifado, auxiliar de linha de produção, porteiro e técnico de operação eletrotécnica. As oportunidades estão ofertadas no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e IOs, para candidatos que já têm perfil no centro público. Os candidatos também podem comparecer ao CPTR (Rua Jundiaí, 63 – bairro Matriz), que está com o atendimento no horário reduzido, das 10h às 14h.

Em Ribeirão Pires, os moradores que buscam recolocação no mercado de trabalho podem se cadastrar no portal Emprega Brasil, do governo federal (www.empregabrasil.mte.gov.br). Estão disponíveis uma vaga de auxiliar administrativo, uma de auxiliar de linha de produção, uma de modelador de ferramentaria e uma de laminador de plástico.

A agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André, possui 25 vagas. Há oportunidades para assistente de marketing, com salários entre R$ 1.500 e R$ 2.000, assistente de farmácia com remuneração entre R$ 2.000 e R$ 2.500, técnico eletrônico (paga entre R$ 2.500 e R$ 3.000) e enfermeiro pleno para pronto-socorro adulto (salários entre R$ 4.500 e R$ 5.000). Interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.