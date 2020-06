Ivete Sangalo faz live especial de festa junina com seus hits em ritmo de São João e lança álbum surpresa

21/06/2020 | 17:10



O sábado de Ivete Sangalo foi animado. Depois de duas lives que a cantora fez durante o período de isolamento social nesta pandemia, chegou a vez de comemorar as festas de São João.

Foi então que no último sábado, dia 20, a musa do Carnaval vestiu uma camisa xadrez, calça jeans e botas para animar o público, de cerca de 220 mil pessoas, a celebrar a festa junina em casa. A maquiagem e o cabelo ficou por conta da própria artista.

O Arraiá da Veveta teve quase três horas de duração e foi transmitido no YouTube. A decoração foi toda pensada, com direito a uma fogueira de mentira, barracas e bandeirinhas.

Ivete demostrou que é fã da festança ao escreveu em um post em sua conta do Instagram neste domingo, dia 21:

E viva meu SaÌ?o JoaÌ?o. Alegria é poder falar daquilo que mora na gente. Obrigada, meu Nordeste taÌ?o lindo e cheio de maravilhas para contar!

Apesar de não ser o ritmo mais comum da companheira de Daniel Cady, que é uma representante da Axé Music baiana, ela se deu bem entoando hits como Vem Meu Amor e Flor do Reggae adaptados ao som das músicas juninas, além de canções de Elba Ramalho, Luiz Gonzaga e Marília Mendonça.

As adaptações deram tão certo que a morena decidiu lançar oficialmente as músicas que cantou. Assim, o EP Arraiá da Veveta já está disponível em todas as plataformas digitais com algumas das composições que fizeram parte da apresentação ao vivo, nove no total, como O Chevete da Menina, Esperando na Janela e Táxi Lunar.

Sobre a criação do álbum especial, Ivete disse:

- O São João para mim é a festa mais linda que tem. Por tudo que ela carrega, uma tradição nordestina, eu sou uma pessoa que preza muito pelas tradições e cresci com essa coisa viva na nossa família. Depois que decidi fazer a live, me veio a ideia de também transformar isso em um EP, registrar essa homenagem aos festejos. Fico muito feliz por poder celebrar nossa cultura nordestina, de poder cantar todas essas canções que fazem parte da história não só do Nordeste, como da cultura brasileira.