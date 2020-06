21/06/2020 | 16:24



A live do Festival 360 teve início na tarde deste domingo, 21, no YouTube. Entre as atrações, estão diversas duplas sertanejas, como Jorge e Mateus, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius e Humberto e Ronaldo, além do cantor Bruno, em participação solo sem seu companheiro Marrone.

