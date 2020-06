Prejuízo de Michel Teló por cancelamentos de festas de São João pode passar de 4 milhões de reais, diz colunista

21/06/2020 | 16:11



Michel Teló não deve estar nada feliz com a pandemia causada pelo novo coronavírus. Isso porque, desde que começou o isolamento social, todos os seus shows agendados para este ano foram cancelados, inclusive neste mês de junho, época da maioria de suas apresentações, devido às festas de São João.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, 30 performances estavam marcadas, e com as suspensões, o prejuízo chega à quantia de 4 milhões e 500 mil reais.

O artista, que é dono de um dos maiores cachês do país, recebe de cerca de 150 mil por apresentação. E, possivelmente, os shows com público só vão retomar em 2021, mas o companheiro de Thais Fersoza está tentando se adaptar à nova realidade organizando lives.