Gloria Maria diz que venceu batalha contra tumor no cérebro, mas segue em tratamento como reforço e proteção

21/06/2020 | 16:11



Gloria Maria usou suas redes sociais para dar uma ótima notícia! Neste domingo, dia 21, a jornalista revelou por meio de uma foto com as filhas, Laura e Maria, que venceu a batalha contra um tumor no cérebro e, agora, segue fazendo tratamento apenas como um reforço e proteção.

Meus bebês cresceram. Mas depois de oito meses longe de tudo me recuperando já podemos comemorar e brincar! Graças a Deus venci essa batalha. O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só como reforço e proteção!, escreveu ela na legenda.

E continuou:

Obrigada a vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo! Essa energia funcionou!

A apresentadora fez a cirurgia para a retirada do tumor em novembro de 2019, motivo pelo qual foi afastada do Globo Repórter, e, desde então, está se recuperando.